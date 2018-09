Forsker: - De sprer desinformasjon om det svenske valget

Den svenske valgkampen drukner i «junk news», ifølge ny forskningsrapport.

En av tre nyhetsartikler på nettet om det kommende riksdagsvalget i Sverige kommer fra nettsider som med viten og vilje sprer desinformasjon, sier forskere ved Oxford University ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Torsdag publiserte de en studie som viser at det svenske demokratiet utsettes for omfattende desinformasjon i valgkampens siste fase. De tre største kildene for det forskerne kaller «junk news» er nettavisene Samhallsnytt, Nyheter Idag og Fria Tider. De sto samlet for 85 prosent av dette innholdet.

Samhallsnytt, Nyheter Idag og Fria Tider omtales i rapporten fra Oxford University om desinformasjon i svensk valgkamp.

Avviser «junk news»-stempelet

Samhallsnytt (tidligere Avpixlat) publiserer ofte artikler som sier at Sverige er truet av islam og hadde blant annet en overskrift i sommer om den store fotballturneringen Gothia Cup, der overskriften var at islam er det nye verdigrunnlaget for Gothia Cup. Bakgrunnen opplysninger om at det ikke serveres svinekjøtt til deltakerne. Dagens Nyheter sjekket påstanden og konkluderte med at det ikke blir servert svinekjøtt på fotballturneringen, men at det ikke er snakk om noe forbud.

"Islam det nye verdigrunnlaget på Gothia Cup" var en overskrift på Samhallsnytt i sommer, illustrert med en manipulert logo.

Nyheter Idag-grunnlegger Chang Frick avviser stempelet de får i forskningsrapporten og sier at de følger vanlig journalistisk praksis.

Tett mellom blokkene

Bare to dager før riksdagsvalget i Sverige er det svært tett mellom blokkene på meningsmålingene. Nyhetsavisa Dagens Samhälle, som eies av arbeidsgiverorganisasjonen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), beregner hver dag et gjennomsnitt av målingene. (Se infografikk lenger ned). Torsdag viste deres oversikt 39,6 prosent til de rødgrønne og 38,5 til den borgerlige alliansen. På deres Poll of polls-oversikt står Sverigedemokraterna nå med 18,6 prosent i oppslutning. Det vil være en framgang på 5,7 prosentpoeng siden valget i 2014.

På Sifos meningsmåling presentert av Svenska Dagbladet torsdag ligger de rødgrønne – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet – an til å få drøyt 41 prosent av stemmene, melder NTB.

Den borgerlige Alliansen, som består av partiene Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna og Centerpartiet, ligger an til å få nesten 39 prosent.

Se Nettavisens reportasjer fra den svenske valgkampen:

Les også: Derfor støtter én av fem Sverigedemokraterna

Mest sett siste uken