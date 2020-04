Forsker: Halve Sveriges befolkning vil bli koronasmittet i april

Et eget telt for intensivbehandling av 16 til 20 intensivpasienter er satt opp utenfor sykehuset i Helsingborg. I Stockholm regner helsemyndighetene med at sykehusene vil være fulle av koronasmittede i løpet av uka, men at smittetoppen ikke vil nås før i slutten av april. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)