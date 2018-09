Forsker mener europeisk klimarapport trolig har beregnet feil for norsk by

- Det er lite som tyder på at Fredrikstad har opplevde en oppvarming som er tre ganger så rask som for Oslo, sier norsk klimaforsker.

EDJNet har gjennomgått omfattende væranalyser for 558 europeiske byer som strekker seg fra 1900 til 2017.

Den omfattende undersøkelsen til EDJNet viser at flere nordiske og baltiske regioner, samt stor deler av Andalusia og Sørøst-Romania, allerede har en snittemperatur i 21. århundre som er over 1,5 grader høyere enn den var i forrige århundre.

Den svenske byen Kiruna topper listen med høyeste snittemperatur i det 21. århundret sammenlignet med forrige århundre. Ifølge rapporten har den svenske byen en snittemperatur i perioden 2000 til 2017 som er 3,4 grader høyere enn snittemperaturen i det 20. århundre.

Fredrikstad (inkludert nærliggende områder som Tønsberg og Moss) havner på 2.-plass over de 558 byene i Europa som er med i analysen.

«Temperaturen i Fredrikstad har i perioden 2000 til 2017 vært i snitt 3 grader varmere enn snittemperaturen i det 20. århundre,» slår rapporten fast.

Klimaforsker: - Unøyaktig bilde

Klimaforsker Rasmus Benestad sier rapporten gir et litt unøyaktig bilde. Han påpeker at det er ingen tvil om at det har blitt varmere over det siste århundret, men at tallene for noen av stedene er nok litt for høye, slik som Fredrikstad.

- Jeg ser at rapporten refererer til data som omtales som «reanalyse» fra det Europeiske værsenterent (European Centre for Medium-range Weather Forecasts, ECMWF). Det er en slags værvarsel som er laget for fortiden med den beste værvarslingsmodellen man har og med de beste dataene som finnes (termometere, barometere, radiosonder, satellittmålinger og så videre), opplyser Benestad til Nettavisen.

Benestad er seniorforsker ved avdeling for modell- og klimaanalyse ved Meteorologisk institutt.

Rasmus Benestad er seniorforsker ved avdeling for modell- og klimaanalyse ved Meteorologisk institutt.

- Disse dataene gir det beste bildet vi har av atmosfæren, men er likevel ikke anbefalt å bruke når man skal se hvordan klimaet har endret seg over en lengre tidsperiode. Grunnen til det er at det ikke fantes satellitter i gamledager, og det over tid er kommet flere og bedre satellittmålinger som har gitt et bedre bilde over tid. Når målinger fra nye satellitter kommer inn i værvarslene, får det en betydning for resultatene, sier han.

- Et annet problem er hvis det har kommet nye temperaturmålinger over tid, eller det har vært en måleserie som har sluttet. De nærmeste termometermålingene jeg har for Fredrikstad er fra Råde (som har data for perioden 1957-2018) og Prestebakken (1965-2010). Termometerdata som starter eller stopper midt i analyseperioden vil påvirke temperaturtrendene i nærheten, sier han.

- Rapporten også omtaler problem med termometermålinger i byene («urbane varmeøyer»). Det er riktig å ta hensyn til at byene har vokst over tid, og man bruker derfor heller lange termometermålinger fra steder utenfor byene for å få det mest nøyaktige av klimaendringene, sier han.

Rasmus Benestad

- Tre ganger raskere enn Oslo?

Oslo havner på en 171.-plass i rapporten med en gjennomsnittlig temperaturøkning på 1,1 grad sammenlignet med snittemperaturen i forrige århundre. Benestad mener dette er trolig mer korrekt enn tallet for Fredrikstad.

- Noe av de beste måleseriene vi har, er fra fyrtårnene langs kysten. Kurven (se kurven nedenfor) er fra Færder fyr, som ikke er så langt fra Fredrikstad, og som vi forventer har hatt noenlunde samme temperaturutvikling over tid. Vi ser en økning fra cirka 7,0 celsiusgrader på begynnelsen av 1900-tallet til cirka 8,0-8,5 celsiusgrader i dag, Det vil si en økning på 1,0-1,5 celsiusgrader over 100 år. Dette er det samme tallet vi kan forvente for Fredrikstad, og stemmer ganske godt med det vi ser for Oslo. Det er lite som tyder på at Fredrikstad har opplevde en oppvarming som er tre ganger så rask som for Oslo, sier han.

Kurven er fra Færder fyr, som ikke er så langt fra Fredrikstad

Andre norske byer i rapporten

Bodø havner på en 13.-plass i rapporten. I Bodø har EDJNet registret at snittemperaturen siden år 2000 har vært 2,3 grader varmere enn snittemperaturen i det 20. århundre.

Kristiansand havner på 269.-plass med en gjennomsnittlig temperaturøkning på 1,0 grader, Trondheim (331.-plass med 1,0 grader), Bergen (405.-plass med 0,9 grader), Stavanger (428.-plass med 0,8 grader) og Tromsø (518.-plass med 0,5 grader).

Mest sett siste uken