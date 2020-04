Forskere: 90 prosent av dødsfall i USA kunne vært unngått

Kjente epidemiologer anslår at 9 av 10 av den første bølgen med covid-19-dødsfall i USA kunne vært unngått om regler om fysisk avstand ble innført to uker før.

Myndighetene i USA ventet til 16. mars med å utstede regler om å holde minste avstand til andre, stenge skoler og begrense antall personer som fikk oppholde seg sammen.

Denne uka sier epidemiologene Nicholas og Britta Jewell at 90 prosent av covid-19-dødsfallene i USA, som natt til lørdag passerte 37.000, kunne ha vært unngått, hadde reglene blitt innført bare to uker tidligere. Med innføring én uke tidligere hadde antall dødsfall blitt 60 prosent lavere.

Nesten 710.000 personer har fått påvist koronasmitte i USA nå, ifølge Worldometers , og av dem er mer enn 13.500 kritisk syke.

Ikke ment som kritikk

Nicholas Jewell er styreleder ved London School of Hygiene and Tropical Medicine og kollega med Britta Jewell ved Imperial College London. De har analysert de amerikanske tallene.

Jewell sier til CNN at det er forutsatt at reglene ville blitt gjennomført i praksis, og at dette kunne blitt umulig.

– Jeg sier ikke at de burde blitt innført da eller at det var en feil å ikke gjøre det, for det er andre hensyn når slike strategier innføres, sier han.

Poenget til forskerne var å vise hvor raskt handling får betydning og effekt.

Kunne vært verre

På den daglige pressekonferanse fredag framholdt president Donald Trump at USA var godt forberedt på koronakrisen, heller overforberedt enn for dårlig forberedt, og han mener nå «den eksepsjonelle måten landet har håndtert epidemien på», faktisk har reddet millioner av liv.

– Det kunne vært mye verre, 2,2 millioner som døde, minst om vi ikke gjorde noen ting. Vi har gjort en utrolig innsats. Slik det ser ut nå kommer antall vi mister til å være rundt 60.000 til 65.000 slik det ser ut nå, sier Trump.

