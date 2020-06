Forskere: Har funnet medisin som hjelper alvorlig koronasyke

Britiske forskere sier de har testet en medisin som reduserer dødeligheten for alvorlig koronasyke med opptil en tredel.

Det er snakk om et steroid som kalles deksametason. Forskere ved University of Oxford har gjennomført en randomisert test der medisinen er blitt prøvd på over 2.000 koronapasienter.

Resultatene, som beskrives som et stort gjennombrudd, vil bli offisielt publisert i løpet av kort tid.

