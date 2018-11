Forskere: Oppvarmingen av havet går raskere enn ventet

Temperaturen i havet stiger raskere enn ventet, ifølge ny forskning. Å bremse den globale oppvarmingen kan dermed være enda vanskeligere enn antatt.

Verdenshavene dekker mer enn to tredeler av jordas overflate, og det har lenge vært kjent at mesteparten av den globale oppvarmingen skjer i havet.

FNs klimapanel (IPCC) anslår at havet har absorbert så mye som 90 prosent av temperaturøkningen som følge av menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Men en ny studie konkluderer med at denne andelen er enda høyere enn antatt. Det betyr at mer varme kan være «skjult» i havet og at tempoet i den globale oppvarmingen kan være høyere enn vi har trodd.

– Vi har tatt feil. Planeten ble varmet opp raskere enn vi trodde. Det var skjult for oss fordi vi ikke målte på rett måte, sier forsker Laure Resplandy ved Princeton-universitetet i USA til Washington Post.

Forskere under ledelse av Resplandy har beregnet temperaturøkningen i havet ved å måle innholdet av CO2 og oksygen i vannet over tid.

På denne måten har de forsøk å kompensere for mangelen på systematiske temperaturmålinger i havet før 2007.

Hvis forskerne bak den nye studien har rett, blir det enda vanskeligere å nå FNs klimamål. Forskerne anslår at den totale mengden klimagasser som kan slippes ut uten at den globale oppvarmingen overstiger to grader, er 25 prosent lavere enn antatt.

