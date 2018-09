Forslag om å tillate hvalfangst nedstemt

Japans forslag om å oppheve forbudet mot kommersiell hvalfangst ble fredag nedstemt i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen.

41 land stemte mot forslaget, mens 27 land stemte for. To land avsto fra å stemme. Japan hadde trengt tre firedelers flertall for å få forslaget godkjent.

I et intervju med NTB torsdag sa Norges hvalfangstkommissær Ole-David Stenseth at han tvilte på at kommisjonen ville gå med på å tillate kommersiell hvalfangst, men at Norge ville være blant landene som stemte for.

– Vi kommer til å støtte dette forslaget, og ethvert annet forslag som normaliserer organisasjonen. Da den ble opprettet i 1946 var målet å legge til rette for bevaring og bærekraftig hvalfangst, og å oppheve moratoriet vil bidra til dette, sa Stenseth.

Den internasjonale hvalfangstkommisjonen har siden 1986 forbudt kommersiell hvalfangst. Norge og Island de to eneste landene som har reservert seg mot forbudet. De driver årlig kommersiell fangst på hundrevis av hvaler.

Japan har utnyttet et smutthull i regelverket som gjør at de kan drive hvalfangst til forskningsformål. Hval havner likevel på markedet også i Japan.

Japan ønsket å fjerne forbudet fra 2020 på hvalarter som ikke er utrydningstruet.

Etter at forslaget ble nedstemt truet Japans visefiskeriminister Masaaki Taniai med å forlate medlemsorganisasjonen dersom de ikke begynner å finne en vei i retning av at kommersiell hvalfangst kan gjenopptas.

– Hvis vitenskapelige beviser og mangfold ikke respekteres, og dersom kommersiell hvalfangst fortsatt skal være helt forbudt, vil Japan bli nødt til å gjennomføre en grundig revurdering av sin posisjon som medlem av hvalfangstkommisjonen, sa han.

