Først koronadødsfall i overfylt rohingya-leir

En 71 år gammel rohingya-flyktning er død etter å ha blitt koronasmittet i en overfylt leir i Bangladesh. Det er det første koronadødsfallet i leiren.

Den 71 år gamle mannen døde tirsdag morgen, to dager etter at han testet positivt for viruset, opplyser lokale helsemyndigheter. Ni personer i mannens familie er satt i karantene.

Så langt har 30 personer testet positivt for viruset i leiren. Som følge av utbruddet er de over 700.000 beboerne i leiren innestengt, og kun helsearbeidere med akutte oppdrag får lov til å komme inn.

Om lag 1 million rohingyaer har de siste årene flyktet fra Myanmar til Bangladesh, de fleste i forbindelse med en brutal militæroperasjon i 2017.

