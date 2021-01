Første koronadødsfall i Kina på åtte måneder

Kina opplever en økning i smittetilfellene og meldte torsdag om det første koronarelaterte dødsfallet på åtte måneder.

Den nasjonale helsekomiteen ga ikke flere detaljer om dødsfallet annet enn at det skjedde i Hebei-provinsen rundt hovedstaden Beijing.

Sist gang det ble registrert et koronarelatert dødsfall i landet var i mai.

De siste ukene er det meldt om 560 nye tilfeller i denne provinsen, og Kina har stengt ned flere byer etter smitteoppblomstringen. Tirsdag ble en by med fem millioner innbyggere stengt ned.

Smitteøkningen skjer samtidig med at et ekspertteam fra Verdens helseorganisasjon (WHO) etter planen ankomme landet torsdag. De skal undersøke hvordan viruset oppsto, men det uklart om ekspertene får besøke Wuhan.

