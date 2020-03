Første koronadødsfall i Syria

En kvinne er bekreftet død av covid-19 i Syria, og er dermed landets første dødsfall som offisielt knyttes til pandemien, bekrefter syriske myndigheter.

Kvinnen ble innlagt på sykehus der en test bekreftet at hun var blitt smittet med det nye koronaviruset, uttaler Syrias helsedepartement.

Samtidig forbyr landets regjering all ferdsel mellom provinsene, fra tirsdag til 16. april, i et forsøk for å begrense spredningen av det smittsomme viruset.

Ifølge regjeringen har de registrert fem koronasmittede i landet.

(©NTB)