Første koronadødsfall nord i Jemen

Det første koronadødsfallet er registrert i Jemens hovedstad Sana, der Houthi-opprørerne har hatt kontrollen siden høsten 2014.

De to første koronadødsfallene i det krigs- og sultherjede landet ble registrert 10. april i Aden, havnebyen der den saudistøttede regjeringen har hatt sin base.

Onsdag kunngjorde houthienes helseminister at Taha al-Mutawakel at viruset også har krevd sitt første offer i Sana, en mann fra Somalia som ble funnet død på et hotell søndag.

– Det er dette «worst-case scenarioet» vi har fryktet. Koronaviruset sprer seg over hele landet og har nå nådd det nordlige Jemen, der noen av landets mest sårbare barn og familier i denne humanitære katastrofen befinner seg, sier Redd Barnas landdirektør Xavier Joubert.

Over 100.000 mennesker anslås å være drept siden Saudi-Arabia i spissen for en regional koalisjon gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen for fem år siden.

Sykehus, skoler, vannverk, renseanlegg og elektrisitetsforsyning er bombet, og hvor mange som har bukket under av sult og sykdom, vet ingen.

FN kaller Jemen verdens verste humanitære krise og anslår at bare halvparten av landets helsevesen er i drift. 20 millioner mennesker går hver kveld til sengs uten å vite når de får sitt neste måltid, og over 4 millioner er på flukt i eget land.

– Jemen er ganske enkelt ikke rustet for å takle et utbrudd i stor skala, sier Xavier Joubert, som ber de krigførende partene om straks å innføre våpenhvile.

