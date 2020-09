Første koronadødsfall på tre måneder på New Zealand

Biler i kø til et testsenter i Auckland i august. Foto: Greg Bowker / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

New Zealand registrerte fredag sitt første koronadødsfall siden 24. mai. En mann i 50-årene døde på et sykehus i landets største by Auckland.

Representanter for helsemyndighetene sier at smittetilfellet er en del av den andre smittebølgen som brøt ut i Auckland i august. Denne bølgen begynte i en familie på fire, og har siden spredt seg til 152 personer. Fredag kunngjorde myndighetene i landet at de gjeldende koronarestriksjonene vil fortsette i ytterligere to uker, fram til 14. september. Innbyggerne i Auckland har hatt strengere restriksjoner enn resten av landet, og fikk først denne uka lov til å forlate hjemmene sine. (©NTB)

