Første lokale smittetilfeller av Wuhan-viruset i Singapore

Helsedepartementet i Singapore sier fire nye tilfeller av Wuhan-viruset utgjør den første klyngen lokale smittetilfeller i landet.

De fire tilfellene innebærer menneske-til-menneske-smitte, og sammen med ytterligere to nye tilfeller er totalen i Singapore nå oppe i 26 smittede.

– Tross at fire av disse tilfellene utgjør en lokal smittekilde, er det foreløpig ikke noe bevis på bredere smitte i samfunnet i Singapore, sier departementet i en uttalelse.

To av tilfellene innebærer kvinner som jobber i en helsekostbutikk som primært selger til kinesiske turister. Et tredje tilfelle er en indonesisk kvinne som er hushjelp hos en av de to andre. Den fjerde er en guide som har tatt en gruppe turister til butikken.

I tillegg til de fire lokale smittetilfellene, er det registrert to tilfeller blant Singapore-innbyggerne som ble evakuert fra Wuhan 30. januar.

Helseminister Gan Kim Yong sier at regjeringen er klare for å innføre «tiltak som begrenser interaksjon mellom mennesker», om den lokale spredningen fortsetter å tilta.

Antallet døde i Kina som følge av virusutbruddet, er tirsdag 425. Dermed har flere dødd i gigantlandet av det nye coronaviruset enn under sars-utbruddet i 2002 og 2003.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at utbruddet er en global folkehelsekrise.

(©NTB)