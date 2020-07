Første lokale utbrudd i Hongkong

Helsemyndighetene i Hongkong bekrefter at de har registrert et rekordhøyt antall lokalt overførte smittetilfeller.

50 av disse tilfellene har ikke myndighetene klart å spore tilbake til kjente smitteutbrudd, skriver The Guardian.

Leder ved medisinsk fakultet ved Hongkong-universitetet, Gabriel Leung, sier til lokale medier at R-tallet, som sier noe om hvor mange personer en syk person har smittet, har steget til nesten fire.

– Gitt den høye grunnraten og at det ikke er noen tegn på at kurven bygges ned, og det sanntids R-tallet på tre til fire, så tror jeg at vi nå har, eller at vi allerede har gått inn i, Hongkongs første vedvarende lokale utbrudd, sier Leung.

