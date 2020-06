Første nedstenging i Tyskland siden gjenåpningen

Delstatsregjeringen i Nordrhein-Westfalen har innført regionale nedstengningstiltak som følge av et nytt koronautbrudd.

Nedstengningen av distriktet Gütersloh var varslet etter et stort utbrudd av koronasmitte blant ansatte på et stort slakteri forrige uke.

Delstatsminister Armin Laschet sier folk i distriktet kun skal ha kontakt med personer fra egen husstand eller én person utenfra. Kinoer, treningssentre og barer blir stengt, men restauranter kan holde åpent.

Etter flere uker med fallende smittetall, ble helsemyndighetene bekymret da over 800 ansatte ved et av slakterigigantens Tönnies anlegg i byen Rheda-Wiedenbrück testet positivt for korona. Nå er antall smittede ved anlegget oppe i over 1.500, og flere tusen er satt i karantene i et forsøk på å stanse utbruddet.

