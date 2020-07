Første pågripelse i Hongkong etter at sikkerhetslov ble vedtatt

Politiet i Hongkong sier at de har gjort den første pågripelsen i forbindelse med den nye omstridte sikkerhetsloven som Kina har vedtatt for territoriet.

Mannen som ble pågrepet, holdt et flagg som symboliserer uavhengighet for Hongkong, opplyser politiet på Twitter onsdag.

– Dette er den første pågripelsen siden loven trådte i kraft, heter det videre.

Mannen deltok i en protest i forretningsstrøket Causeway Bay. Før pågripelsen advarte politiet deltakerne om at de muligens opptrådte i strid med den nye sikkerhetsloven.

Loven ble denne uken vedtatt av Folkekongressens stående komité og signert av Kinas president Xi Jinping tirsdag. Den er ikke lagt fram for Hongkongs egen folkevalgte forsamling.

Kina og Hongkongs regjering mener at loven trengs for å skape stabilitet etter et år med masseprotester og opptøyer, der hundretusener har krevd mer demokrati og mindre innblanding fra myndighetene i Beijing.

Demonstrantene har også brukt flagg og symboler fra tiden da Hongkong var en britisk koloni.

Lovens fulle innhold er ennå ikke kjent, men den innebærer blant annet at forsøk på opprør eller løsrivelse kan gi livsvarig fengsel.

