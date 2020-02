Første resultater i Iran viser konservativ framgang

Foreløpige resultater fra valget i Iran som statlig TV har sluppet, viser at konservative kandidater har framgang, delvis takket være lavt frammøte.

Særlig i hovedstaden Teheran leder kandidater som er i opposisjon til president Hassan Rouhani, men det er ikke kunngjort tall på frammøtet ved valget fredag.

Det var ventet framgang for de konservative etter at over 7.000 mer liberale og moderate kandidater ble disket av Vokterrådet, blant dem 90 medlemmer av nasjonalforsamlingen som ønsket å stille til gjenvalg.

Mange velgere så trolig ikke noe poeng i å avlegge stemme. Dersom frammøtet blir svært lavt, vil det tas det som et tegn på utbredt misnøye med regimets håndtering av økonomien og en rekke andre kriser.

Forlenget åpningstiden

Regimet oppfordret på sin side alle til å møte opp, slik at deres legitimitet kunne befestes. På valgdagen ble valglokalene holdt åpne fem timer lenger enn planlagt for at flere skulle stemme. Sju timer etter at valget åpnet, hadde bare 11 millioner av 58 millioner stemmeberettigede avlagt stemme.

Mohammad Bagher Ghalibaf, som leder den konservative opposisjonen, ligger allerede etter at få stemmer er opptalt, an til å bli ny parlamentspresident.

Trass i at 75 prosent av deres kandidater ble disket, håper reformistene likevel å vinne iallfall 50 av de 290 mandatene i nasjonalforsamlingen, slik at de kan beholde noe innflytelse.

Trump bidro

USAs president Donald Trump har bidratt sterkt til de konservatives framgang ved å trekke USA fra atomavtalen og gjeninnføre sanksjoner som har kastet landet ut i økonomisk krise. Det har skadet både Rouhani og alle andre reformpolitikere.

De konservative var skeptiske til atomavtalen og enhver annen tilnærming til Vesten. De mener at USAs opptreden har gitt dem rett.

Rouhani vant de to siste presidentvalgene med løfter om å normalisere landets forhold til omverdenen.

Selv om Trump bidro til å sette en stopper for normaliseringen, har EU slått ring om atomavtalen og sagt seg villig til å hjelpe Iran med å omgå de amerikanske sanksjonene. Men dette har vist seg vanskelig.

Et endelig resultat av valget ventes ikke før søndag.

(©NTB)