Georgia bekrefter sitt første smittetilfelle av det nye koronaviruset.

Helseminister Ekaterine Tikaradze opplyste onsdag at en 50 år gammel mann har testet positivt på covid-19-viruset, og at han er lagt i isolat på et sykehus i hovedstaden Tbilisi.

Mannen kom til Georgia fra Iran via Aserbajdsjan.

Han har det etter forholdene bra, opplyses det.

(©NTB)