Forsvarer ber om frifinnelse av A$AP Rocky

Advokaten til A$AP Rocky mener rapperen bør frifinnes i voldssaken som pågår i Stockholm.

Den amerikanske musikeren er tiltalt for å ha utøvd vold mot en afghansk 19-åring i den svenske hovedstaden.

Forsvarer Slobodan Jovicic mener imidlertid at aktor ikke har klart å bevise at rapperen og de to medtiltalte samhandlet da volden ble utøvd.

I tillegg hevder Jovicic at den fornærmede 19-åringen har beskrevet hendelsen feilaktig.

Mens forsvareren mener A$AP Rocky bør frifinnes og umiddelbart løslates, har aktor bedt om seks måneders fengsel for amerikaneren.

(©NTB)