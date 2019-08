Forsvarer sier A$AP Rocky kommer tilbake til Sverige

Advokaten til A$AP Rocky er sikker på at rapperen kommer tilbake til Sverige til tross for dommen, som forsvarerne kaller skuffende.

– Jeg vet at han kommer tilbake, sier forsvarer Slobodan Jovicic under en pressekonferanse etter at dommen hadde falt.

Til tross for at forsvareren er hundre prosent sikker på at rapperen vil komme tilbake til Sverige, uttrykte han skuffelse over dommen.

– Vi er skuffet fordi vi hadde håpet på frikjennelse, sier Jovicic.

Han understreket at skuffelsen hovedsakelig er knyttet til at retten ikke har akseptert påberopelsen om nødverge.

Forsvareren påpekte likevel at retten ikke har funnet bevis for at A$AP Rocky har handlet i sammensvergelse med de øvrige og ikke heller har bevist at han eller de andre tiltalte har anvendt noen flaske.

(©NTB)