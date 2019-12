Forsvarer til terrorsiktede i Danmark: Stopp hysteriet

Fengslingsmøtet for fem personer som er siktet for terrorplanlegging, fortsetter i Danmark. En av forsvarerne maner til ro.

Fem av de ni siktede framstilles for varetektsfengsling fredag.

Forsvarer Jakob Lund Poulsen vil avdramatisere saken. Han tar til orde for å dempe «hysteriet» i deler av pressen og hos noen politikere.

– Det er behov for saklig og nøktern informasjon om saken, sier Poulsen.

Han mener at det bør være åpne dører under fengslingsmøtet, men igjen har dommer Lone Molsted bestemt at saken går for lukkede dører. Begrunnelsen er at åpenhet kan skade etterforskningen.

Etter et over elleve timer langt lukket fengslingsmøte torsdag besluttet dommeren å sette strek. Fredag fortsatte fengslingsmøtet i byretten i København.

Fire menn og én kvinne mellom 21 og 28 år er siktet etter den mest alvorlige terrorparagrafen i den danske straffeloven.

Ifølge siktelsen har de fem forsøkt å kjøpe pistoler, lyddempere og ammunisjon, som de planla å bruke i en eller flere terroraksjoner. Onsdag ble de pågrepet sammen med minst 18 andre personer i en omfattende politiaksjon flere steder i Danmark.

Fire andre pågrepne er også siktet for terrorplanlegging. De ble varetektsfengslet i fire uker torsdag. Tre av dem er siktet for å ha planlagt å framstille én eller flere bomber.

Alle de siktede nekter straffskyld.

