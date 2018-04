Forsvarere: Frode Berg var i Moskva på oppdrag for E-tjenesten

Frode Berg innrømmer at han var i Russland for den norske E-tjenesten, opplyser den spionsiktede nordmannens forsvarere til Dagbladet.

Frode Berg innrømmer at han var i Russland for den norske e-tjenesten, opplyser den spionsiktede nordmannens forsvarere til Dagbladet.

– Vi går ut med dette nå fordi det er så mye spekulasjoner rundt dette, både riktige og gale, og derfor følte Frode Berg at det var riktig å gå ut med sin historie slik han opplever det, sier Risnes til NTB.

62-åringen har fortalt til sine advokater at han flere ganger reiste på oppdrag til landet på vegne av den norske etterretningstjenesten, skriver Dagbladet.

Norske myndigheter vil ikke kommentere de nye opplysningene i saken.

Føler seg sviktet

– Frode Berg har tvilt lenge på hvordan han skulle håndtere situasjonen, blant annet fordi han har følt lojalitet til norske myndigheter, og håpet at de ville stille opp for ham. Berg ønsker nå at hans versjon av saken blir kjent, sier hans norske advokat Brynjulf Risnes.

Til NTB sier Risnes at Frode Berg fremdeles hevder seg lurt eller sviktet av norske myndigheter.

– Dette har sammenheng med at han ikke visste eller forsto hvor alvorlig dette kunne bli eller hva slags konsekvenser det kunne føre med seg, sier Risnes.

Møte i Praha

Frode Berg har blitt representert av den russiske advokaten Ilja Novikov i rettsmøtene mot den russiske sikkerhetstjenesten FSB i Moskva. I Norge er det Risnes som har forsøkt å ivareta nordmannens interesser. Først nylig, i Tsjekkias hovedstad Praha, møtte de to advokatene hverandre for første gang.

– Med den informasjonen som har framkommet, er vår klient Frode Berg sikker på at mannen han møtte i Oslo i fjor høst, og som ba ham reise til Moskva og gjøre det som førte til arrestasjonen og spion-siktelsen, jobbet for den norske Etterretningstjenesten, sier Novikov til Dagbladet.

– Kjent for russerne

Risnes sier mange har visst om de nye opplysningene og at det bare har vært et spørsmål om tid før de uansett ville gå ut med informasjonen.

– Det er ikke noe av dette som er ukjent for russiske myndigheter, så sett fra vår side endrer ikke dette noe for Frode Bergs situasjon, sier Risnes til NTB.

Den pensjonerte grenseinspektøren har sittet varetektsfengslet i Moskva siden 5. desember i fjor. Da ble han pågrepet av det russiske føderale sikkerhetspolitiet (FSB). Berg hadde med seg 3.000 euro, tilsvarende 28.800 kroner.

