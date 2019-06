Forsvarsdepartementet bekrefter forespørsel fra USA

Forsvarsdepartementet bekrefter at Norge har mottatt en forespørsel fra USA om bidrag til en innsats for å styrke sikkerheten for skipsfarten i Hormuzstredet.

– Vi stiller oss positive til USAs initiativ, men det er behov for mer informasjon før vi gjør en vurdering av eventuelle norske bidrag. Det er altså ikke konkretisert hva mekanismen vil innebære. Det er derfor for tidlig å si noe om eventuelle norske bidrag, men dette vil vi diskutere nærmere med USA og andre allierte når det er mer klarhet i rammene for et mulig samarbeid, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en skriftlig uttalelse om saken.

– Som en stor skipsfartsnasjon er vi avhengig av fri og sikker navigasjon. Vi er dypt bekymret for situasjonen i Golfen og konsekvensene vi har sett for skipsfarten. Dette har rammet også oss direkte, tilføyer han.

USAs fungerende forsvarsminister Mark Esper tok torsdag opp saken med de allierte på NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

Bakke-Jensen ga uttrykk for skepsis i forkant av møtet med Esper og sa at det ville «sitte langt inne for Norge å bruke militære styrker ute i verden for å forsvare norske økonomiske interesser».

Etter møtet var han derimot mer åpen for ideen.

