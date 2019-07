Fortsatt bekymring for flom etter Barry

Det er fortsatt frykt for oversvømmelser i New Orleans-området selv om orkanen Barry søndag ble nedgradert til et tropisk lavtrykk.

Vinden ble gradvis svakere etter hvert som Barry beveget seg innover land i Louisiana, men kraftig nedbør skaper fare for oversvømmelser og tornadoer fra Louisiana til det østlige Mississippi og Arkansas. Fordi orkanen svekket seg såpass som den gjorde, slapp Louisiana unna et direkte treff av samme sort som Katrina for tolv år siden. Men fordi lavtrykket forflytter seg langsomt, blir nedbørsmengdene store. Meteorologene varsler derfor fare for kraftig nedbør og oversvømmelser til langt inn på mandag. Noen steder i det sentrale Louisiana kan det falle så mye som 300–380 millimeter nedbør. (©NTB)