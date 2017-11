Fortsatt et mysterium - fant 26 døde tenåringsjenter

Kan ha vært ofre for trafficking. Etterforskes som mulig drap.

Ingen har så langt meldt dem savnet eller kunnet gi opplysninger om identiteten til 26 omkomne jenter og unge kvinner som ble funnet flytende i Middelhavet av den spanske marinen fredag. De unge kvinnene skal være fra Nigeria, og det er anslått at de er i alderen fra 14 til 18 år. Likene ble brakt til land i Salerno i Italia søndag, og italienske myndigheter har innledet etterforskning.

Prefekten i Salerno, Salvatore Malfi, sa i en kommentar på TV at hovedhypotesen er drukning, men at drap ikke kan utelukkes.

Resultatene av obduksjonsrapportene er ventet i løpet av en uke.

De døde ble hentet opp av vannet etter at to båter hadde kantret. 23 ble hentet fra den ene og tre fra den andre. Ytterligere 53 skal være savnet.

En kvinne som overlevde ferden over Middelhavet forteller at hun mistet tre av sine barn, ifølge The Guardian.

Kan være ofre for sexhandel

Marco Rotunno, representant for FNs høykommisær for flyktninger i Italia, mener det er sannsynlig at kvinner som reiser alene er ofre for trafficking.

- For nigerianske jenter er det ganske vanlig, sier Rotunmo ifølge The New York Times.

Likene ble tatt i land i Salerno sammen med 375 migranter som hadde overlevd ferden over havet. Blant de overlevende var det flere barn. De fleste av de overlevende var enten fra Nigeria eller fra andre land sør for Sahara, som Ghana, Sudan og Senegal.

Det spanske skipet Cantabria ved havn i Salerno søndag. 375 migranter ble tatt i land etter å ha blitt berget etter forlis i Middelhavet. Om bord var også likene av 26 kvinner.

To menn pågrepet

To menn, den ene fra Egypt den andre fra Libya, er pågrepet t i saken. De to er mistenkt for å ha organisert overfarten på to av båtene som sank. Men politiet har ennå ikke funnet noen direkte koblling mellom de to mennene og dødsfallene.

Rotunno sier det er vanlig å se migrantkvinner komme til Italia med sår eller andre tegn på at de er utsatt for vold.

- Det er sjelden vi ser en kvinne som ikke er misbrukt. Det skjer bare unntaksvis når de reiser med en ektefelle. Også kvinner som reiser alene med barn er blitt misbrukt, sier Rotunmo ifølge The Guardian.

De siste tallene fra den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) forteller om 154.609 ankomster og 2925 døde migranter i Middelhavet så langt. (Tallene er per 7. november).

De fleste ankomstene skjer i Italia (113.957). Hellas har registrert 24.372 ankomster, Spania 15.428 og Kypros 852.

På samme tid i fjor var det 161.823 ankomster til Europa sjøveien over Middelhavet, de fleste i Hellas (170.160).

Kartet under viser alle de registrerte tilfellene av omkomne og savnede migranter i Middelhavet så langt i år.

Døde heises i land fra det spanske skipet Cantabria søndag.

Overlevende tar seg i land i Salerno etter å ha blitt brakt til Italia av det spanske marineskipet Cantabria.

Mest sett siste uken