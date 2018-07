Fortsatt hundrevis av hjelpearbeidere fast i Syria

Fortsatt er hundrevis av Hvite hjelmer-medlemmer fast i Syria, opplyser to fra hjelpeorganisasjonen. Over 400 medlemmer og deres familier ble evakuert søndag.

– Vi ber om hjelp til å komme oss vekk, sier Cesar til AFP.

23-åringen er med i Hvite hjelmer, og han anslår at han er én av rundt 400 fra hjelpeorganisasjonen som fortsatt befinner seg i Daraa-provinsen, som grenser til Jordan, og Quneitra-provinsen, som grenser mot de israelskokkuperte Golanhøydene.

Søndag hjalp den israelske hæren 422 personer fra Hvite hjelmer å evakuere til Jordan. De vil bli flyttet videre til vestlige land, inkludert Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Canada.

Cesar forteller at da han fikk vite om operasjonen, var det for sent å registrere seg for å bli evakuert.

– Gårsdagens evakuering gjennom Israel har bare gjort ting verre. Vi er redde for det syriske regimet og Russlands reaksjoner, sier han.

Det syriske utenriksdepartementet kaller evakueringen en «kriminell handling» og gjentar anklagen om at Hvite hjelmer er en front for «terrorister».

20 år gamle Imad fra Hvite hjelmer forteller at de er omringet.

– De trakk ut de andre, men kan ikke få oss ut? spør han.

Både Cesar og Imad forteller at hjelpeorganisasjonen mandag har hatt et møte i Jordan for å diskutere skjebnen til dem som er igjen. Der kom de fram til at deres eneste alternativ er å ta en buss nordover til opposisjonskontrollert territorium under en overleveringsavtale.

Hvite hjelmer ble grunnlagt i 2013 og er et nettverk av personer som forsøker å redde skadde etter krigshandlinger i opprørskontrollerte områder. Organisasjonen kaller seg selv Syrias sivilforsvar.

Både det syriske regimet og Russland har imidlertid stemplet medlemmene som «terrorister», og Russland er blitt anklaget for å stå bak en omfattende svertekampanje mot organisasjonen i sosiale medier.

(©NTB)

Mest sett siste uken