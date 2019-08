Frankrike avviser Iran-kritikk fra Trump

Frankrike forbeholder seg retten til å arbeide for avspenning i Iran, og trenger ikke USAs tillatelse, slår landets utenriksminister fast.

President Donald Trump anklaget torsdag Frankrikes president Emmanuel Macron for stikke kjepper i hjulene for USAs politikk overfor Iran.

– Iran har alvorlige økonomiske vansker. De ønsker desperat å snakke med USA, men mottar blandede signaler fra alle dem som hevder å representere oss, blant dem president Macron i Frankrike, tvitret Trump.

– Jeg vet at Emmanuel mener det godt, og det samme gjør alle andre, men det er kun USA som snakker for USA. Ingen andre er autorisert på noe som helst vis til å representere oss, skrev han videre.

– Full suverenitet

Fredag slo Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian tilbake.

– Frankrike snakker med full suverenitet når det gjelder Iran. Vi arbeider hardt for å fremme fred og sikkerhet i regionen og for å redusere spenningen der, og vi trenger ikke tillatelse for å gjøre dette, heter det i en kunngjøring fra Le Drian.

– Det stadig mer spente forholdet mellom USA og Iran gjør at det er behov for initiativ for å gjenåpne dialogen, mener den franske utenriksministeren.

Full åpenhet

– Det er dette president Macron gjør, i full åpenhet og sammen med våre partnere, først og fremst våre europeiske partnere, sier Le Drian, som understreker at Frankrike holder amerikanske myndigheter løpende informert om dette.

Trump har trukket USA fra atomavtalen med Iran, til protester fra Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, som alle har slått ring om avtalen.

Frankrike og Tyskland har også tatt avstand fra Trumps uttalte strategi med å lege maksimalt press på Iran og har avslått en amerikansk forespørsel om å delta med marinefartøy i en USA-ledet operasjon for å beskytte skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.

