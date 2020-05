Frankrike har igjen flere koronadødsfall enn Spania

Frankrike har registrert ytterligere 351 koronadødsfall, og det totale antallet døde er nå 27.425.

Dermed har Frankrike passert Spania i den dystre statistikken for andre gang denne uka. Spania har 27.321 registrerte koronadødsfall, en økning på 217 siste døgn.

Frankrikes dødstall passerte Spanias for første gang tirsdag, men onsdag var plassene byttet om igjen, skriver Reuters.

Dødsraten er fortsatt langt høyere i Spania, som har 58 dødsfall per 100.000 innbyggere, mot 42 i Frankrike.

Torsdagens tall fra Frankrike preges dessuten av etterslep, ettersom de omfatter 228 sykehjemsdødsfall de siste to døgn.

For øvrig fortsetter en positiv trend i den forstand at 129 færre covid-19-pasienter er innlagt på intensivavdelinger. Totalt får nå 2.299 koronasmittede intensivbehandling, mot over 7.000 da krisen var på sitt verste i vår.

Frankrike hevet mandag flere av de strenge smittevernstiltakene som ble innført 17. mars.

