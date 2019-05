Frankrike har opp mot 450 statsborgere med IS-tilknytning i leirer i Syria

Rundt 450 franskmenn med IS-tilknytning holdes av kurdere i leirer i det nordøstlige Syria, opplyser Frankrikes utenriksminister.

Den siste oversikten som franske myndigheter har utarbeidet, viser at mellom 400 og 450 franske statsborgere blir holdt i forvaring i leirer, noen av er under arrest. Der er også barn i denne gruppen, opplyste Jean-Yves Le Drian til utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen tirsdag.

Han presiserte at barn bare kan tas hjem til Frankrike dersom de er foreldreløse eller at mødrene gir sin tilslutning.

Må dømmes lokalt

Frankrike har lenge fastholdt at voksne som blir tatt til fange i Irak eller Syria, må stå til rette for sine handlingene der de blir pågrepet. Franske myndigheter nekter å repatriere dem, selv om de risikerer dødsstraff.

-Vårt standpunkt er det samme og vil ikke endre seg: fremmedkrigere må dømmes der de har begått sine forbrytelser, sa Le Drian.

En domstol i Bagdad dømte tirsdag to franske statsborgere til døden for å ha sluttet seg til jihadistgruppen IS. Med dette sitter seks franskmenn fengslet i Irak og avventer fullbyrdelse av dødsdommer.

Foreldreløse

Siden mars har franske myndigheter hentet hjem fem foreldreløse barn og en tre år gammel jente, hvis mor er dømt til livsvarig fengsel i Irak.

Le Drian opplyste også at ytterligere hundre franske statsborgere kjemper i Idlib-provinsen i det nordvestlige Syria, jihadistenes siste tilfluktssted.

Han beskrev området som en tidsinnstilt bombe der rundt 30.000 jihadister og fremmedkrigere er klemt sammen, en situasjon som har utløst en ny bølge med flyktninger fra denne regionen til Europa.

