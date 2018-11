Frankrike innfører sanksjoner mot 18 saudiarabere etter Khashoggi-drapet

Frankrike innfører sanksjoner og reiseforbud mot 18 saudiarabere som knyttes til drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Franske myndigheter varsler også at flere navn kan bli føyd til listen.

– Dette tiltaket tar sikte på å stanse disse personene fra å ta seg inn i landet, og også i Schengen-området, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet, som sier avgjørelsen kan revurderes basert på etterforskningen som pågår.

Tidligere har også Tyskland innført innreiseforbud for 18 saudiarabere.

Saudi-Arabia er under kraftig internasjonalt press for å finne og straffe de skyldige i drapet på Jamal Khashoggi. Den 59 år gamle saudiarabiske journalisten ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Han var en kjent kritiker av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

Saudi-Arabia har opplyst at 21 personer er varetektsfengslet mistenkt for drapet, og at dødsstraff kan bli aktuelt for fem av dem. En analyse fra CIA som er lekket til amerikanske medier, skal peke ut landets mektige kronprins som den øverste ansvarlige for drapet.

Saudiarabisk påtalemyndighet sier imidlertid at bin Salman ikke hadde noen rolle i drapet. USAs president Donald Trump hevdet torsdag at CIA ikke hadde konkludert i saken.

– Ingen har konkludert. Jeg vet ikke om noen kan konkludere med at kronprinsen gjorde det, sa Trump til journalister i Florida.

– Om han gjorde det eller om han ikke gjorde det, så nekter han bestemt på det, fortsatte presidenten, som understreket at Saudi-Arabia er en viktig amerikansk alliert.

