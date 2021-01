Frankrike innskjerper portforbudet

Det blir landsomfattende daglig portforbud i Frankrike fra klokka 18 lørdag og to uker framover, opplyser statsminister Jean Castex.

Myndighetene endrer tidspunktet for portforbudet fra klokka 20 til klokka 18 i et forsøk på å bremse spredningen av koronaviruset. Portforbudet utvides også til å gjelde hele landet og ikke bare i byer, og det vil gjelde i 15 dager framover.

– Det blir ikke tillatt å gå ut av boligen for personlige årsaker, sa Castex på en pressekonferanse torsdag. Det blir ikke lov å gå tur, trene eller drive andre former for sportsaktiviteter eller å gå i butikken. Alle butikker må stenge klokka 18.

Det blir imidlertid tillatt å kjøre til og fra jobb.

