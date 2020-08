Frankrike kan miste kontroll over koronasmitten

Smittespredningen av korona kan løpe løpsk i Frankrike, advarer myndighetenes forskningsråd. Antallet intensivpasienter stiger for første gang siden april.

– Viruset sirkulerer mer aktivt, som følge av mindre avstand- og smitteverntiltak, opplyser landets offisielle forskningsråd for koronaviruset.

Det var i forrige uke meldt om tusenvis av nye smittede, og siden fredag har antallet intensivpasienter steget med 13, den første økningen siden april. Samtidig er det registrert 29 nye koronadødsfall. Det totale antallet døde er dermed 30.294.

Tirsdag hadde Frankrike 21,7 koronasmittede personer per 100.000 innbygger. Landet overskred dermed FHIs krav om at tallet skal være under 20 og risikerer å bli «rødt», melder NRK.

