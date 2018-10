Frankrike krever slutt på Jemen-krigen

Frankrikes forsvarsminister Florence Parly vil ha slutt på krigen i Jemen, men ser ingen grunn til å stanse salget av franske våpen til Saudi-Arabia.

– Det er på høy tid at denne krigen slutter og det er viktig at den humanitære situasjonen nå bedres slik at det kan bringes inn nødhjelp, sier Parly.

– Den militære situasjonen er fastlåst, så denne krigen må stanse, sier hun.

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen våren 2015, i spissen for en regional koalisjon som har USAs støtte.

Rundt 10.000 mennesker er siden drept og over 50.000 er såret, de fleste av dem sivile. 22 millioner mennesker er nå avhengige av matvarehjelp utenfra, og ifølge FN står 14 millioner på randen av sult i Jemen.

Krigføringen har ført til krav om stans i salg av våpen og militært utstyr til Saudi-Arabia og de øvrige landene som deltar i krigen, og dette kravet fikk fornyet styrke etter Saudi-Arabias drap på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul 2. oktober.

Bare India kjøper mer våpen fra Frankrikes enn Saudi-Arabia og president Emmanuel Macron avviste i forrige uke kravet om stans i salget.

– Så vidt jeg vet er ikke våpnene vi har solgt i det siste benyttet mot sivile, sa Macron.

Frankrikes våpensalg er underlagt et strengt regelverk, understreket han og beskrev eksporten til Saudi-Arabia som «relativt beskjeden».

– Vi selger ikke våpen som om det var baguetter, sa Macron.

