Frankrike letter på karantenekravene for innreisende fra Europa

Personer som reiser til Frankrike fra Storbritannia, EU eller Schengen vil slippe to ukers karantene, uavhengig av deres nasjonalitet.

Uttalelsen kommer én dag etter at Frankrike lørdag opplyste at de viderefører kriseerklæringen fram til 24. juli, og at alle innreisende fra alle land må i isolasjon.

Søndag opplyser presidentskapet at disse reglene ikke vil gjelde reisende fra Storbritannia, EU eller Schengen-området.

Fortsatt streng grensekontroll

Hvilke regler som gjelder for franskmenn og EU-borgere som ankommer landet fra andre regioner, blir kunngjort i løpet av de kommende dagene, opplyser presidentskapet søndag.

Likevel vil de tøffe grensekontrollene som ble innført i Frankrike i midten av mars for å begrense koronasmitte, særlig ved grensen til Tyskland, fortsette, sier innenriksdepartement.

– Reiserestriksjonene som for øyeblikket er på plass ved våre grenser, vil fortsette å gjelde. Ingenting har forandret seg, påpeker de.

Færre dødsfall

Antall nye dødsfall i Frankrike som følge av covid-19 har gått ned de siste dagene, med 135 dødsfall fra lørdag til søndag.

Sist gang Frankrike kunne melde om så få døde var 22. mars, men på det tidspunktet registrerte landet kun de som døde på sykehus. Det nåværende antallet representerer også dødsfall på eldrehjem og i andre institusjoner.

Frankrike er det femte hardest rammede landet i verden med over 168.000 tilfeller og nær 25.000 døde.

Landet har varslet en gradvis gjenåpning fra 11. mai.

