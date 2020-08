Frankrike mener Navalnyj er blitt utsatt for en forbrytelse

Den franske regjeringen mener den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er blitt utsatt for en kriminell handling og ber Moskva etterforske saken.

– Frankrike uttrykker dyp bekymring over denne kriminelle handlingen som er blitt utført mot en sentral skikkelse i russisk politikk, skriver utenriksdepartementet tirsdag.

Departementet ber russiske myndigheter iverksette en rask og åpen etterforskning som kan avklare omstendighetene rundt det som ifølge tyske leger etter alt å dømme er en forgiftning.

Navalnyj ble akutt syk mens han satt på et fly på vei fra Sibir til Moskva i torsdag i forrige uke. Han ligger i koma på et sykehus i Berlin etter at han lørdag ble overført fra et sykehus i Omsk i Sibir.

