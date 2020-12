Frankrike mobiliserer 100.000 politifolk nyttårsaften

For å hindre brudd på portforbud og voldelige oppløp på nyttårsaften, mobiliserer Frankrikes innenriksminister 100.000 ekstra politifolk.

Gérald Darmanin ber regionale myndigheter prioritere innsatsen mot «uautoriserte ansamlinger» og «urban vold» i forbindelse med at årsskiftet, skriver Le Figaro.

– 100.000 politifolk og gendarmer er mobilisert, presiserer departementet.

I et notat ber ministeren om synlig innsats for å håndheve portforbudet klokken 20 og holde ro og orden i bysentra og andre utsatte områder. Han vil også slå raskt ned på hemmelige fester.

Darmanin ber også om lokale forbud mot salg av drivstoff i bærbare beholdere og alkohol til å ta med. I tillegg ber han prefektene – statens representanter i regionene – vurdere å stenge kollektivtrafikken klokken 20.

Ministeren foreslår sågar at det ikke skal rykkes ut til biler som er stukket i brann, for å unngå at det oppstår «konkurranser».

