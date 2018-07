Frankrike og Russia samarbeider om humanitær hjelp til Øst-Ghouta

Et russisk fly har lettet fra den franske byen Châteauroux. Nødhjelpssamarbeidet er det første mellom Russland og et vestlig land under krigen i Syria.

Flyet, som er lastet med telter, tepper, medisin og andre humanitære midler på omtrent 50 tonn, lettet fra Frankrike natt til lørdag. Flyet lander i den russiske Hmeimim-basen vest i Syria.

Nødhjelpen markerer det første humanitære samarbeidet mellom Russland og et vestlig land, og vil leveres under tilsyn av FNs kontor for koordinering av nødhjelp (OCHA).

– Humanitær hjelp er en viktig prioritet og må leveres i tråd med prinsipper og menneskeverd, nøytralitet og uavhengighet i alle syriske territorier der internasjonale humanitære lovgivninger respekteres, poengterte OCHA i en uttalelse.

Frankrike har fått garanti fra Russland om at det syriske regimet ikke vil forsøke å hindre leveringen av nødhjelpen, og at hjelpen ikke skal bli misbrukt eller utnyttet for politisk vinning, ifølge det franske utenriksdepartementet.

Over 1.700 sivile har mistet livet som følge av det syriske regimets offensiv i Øst-Ghouta i mars og april. 160.000 personer, både sivile og militære, har blitt evakuert fra området, ifølge russiske militærkilder.

Nødhjelpen i flyet skal etter planen nå fram til 500 personer som er alvorlig skadd, og rundt 15.000 med lettere skader.

