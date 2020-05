Frankrike stanser forsøk med malariamedisin på koronapasienter

Frankrike har besluttet å stanse forsøket med å behandle koronapasienter med malariamedisinen hydroksyklorokin.

Beslutningen kommer etter at to franske rådgivende organer konkluderte med at medikamentet utgjør en alvorlig helserisiko.

Flere kjente skikkelser har brukt legemiddelet i håp om at det ville beskytte mot covid-19, blant dem president Donald Trump. Nylig kunngjorde han at han har sluttet å ta malariamedisinen.

Også i Norge er malariamedisinen prøvd ut på koronapasienter ved flere sykehus.

(©NTB)