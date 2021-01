Frankrike vil fra og med søndag stenge grensen for reisende fra land utenfor EU. Det gjøres unntak for nødvendige reiser.

Statsminister Jean Castex opplyste fredag at tiltaket iverksettes for å begrense spredningen av den nye og mer smittsomme koronavirusvarianten.

Han sa også at det inntil videre ikke vil bli innført en ny nasjonal nedstenging, men at de neste dagene vil bli avgjørende for om det kommer nye restriksjoner.

(©NTB)

