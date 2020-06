Frankrike trapper opp testing i Parisområdet

For å finne skjulte smitteklynger, tilbyr Frankrike nå koronatesting til 1,3 millioner mennesker i Parisområdet, kunngjorde helseministeren torsdag.

Helseminister Olivier Véran opplyste i et intervju med avisa Le Monde at helsemyndighetene skal sende ut kuponger som folk kan levere inn for å bli testet.

– Målet er å identifisere sovende smitteklynger, det vil si usynlige konsentrasjoner av asymptomatiske folk, sa Veran.

Ministeren sa at Frankrike også forbereder seg på en andre smittebølge. Landet fyller opp medisinlagrene og legger planer for å behandle 30.000 intensivpasienter om nødvendig.

