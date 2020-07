Frankrike trekker seg fra Natos middelhavsoperasjon

Frankrike trekker seg midlertidig fra Natos middelhavsoperasjon på grunn av Nato-kollega Tyrkias opptreden i Libya.

– Vi har besluttet å trekke oss midlertidig ut av Natos operasjon for sikkerhet i Middelhavet, Sea Guardian, sa en talsmann for det franske forsvaret onsdag.

Han sa at Frankrike vil holde seg borte fra fellesoperasjonen til de har fått svar på sine bekymringer for den økte konflikten til havs mellom franske og tyrkiske marinestyrker utenfor Libya.

Frankrike anklager Tyrkia for gjentatte ganger å ha krenket FNs våpenembargo mot Libya. Konflikten toppet seg i forrige uke da tyrkiske krigsskip siktet på et fransk marinefartøy som skulle undersøke et tyrkisk skip på vei til Libya.

