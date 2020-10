Frankrike truer Tyrkia med sanksjoner

Frankrike vil fortsette sin kamp mot islamsk ekstremisme til tross for kritikk fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

– Vi vil ikke gi etter for destabilisering og forsøk på trusler, sier regjeringens talsmann Gabriel Attal.

Etter et regjeringsmøte sa Attal at Frankrike aldri vil gi slipp på sine prinsipper og verdier. Han viste til at det er full europeisk støtte til den franske reaksjonen etter drapet på en fransk lærer i Paris 16. oktober.

Ordkrigen mellom Tyrkia og Frankrike ble trappet opp tirsdag, etter at det franske satiremagasinet Charlie Hebdo trykket en lite flatterende karikaturtegning av president Recep Tayyip Erdogan på sin førsteside.

Tyrkia kaller det «kulturell rasisme» og varsler rettslige og diplomatiske skritt mot magasinet.

Frankrike anklager på sin side Erdogan for «en rekke provokasjoner» og truer med sanksjoner.

– Vi må gå lengre. Vi kommer til å presse på for et strengt europeisk svar, som kan komme til å inkludere sanksjoner, sa Frankrikes europaminister Clement Beaune onsdag.

(©NTB)