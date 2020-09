Frankrike vil forby ville dyr i sirkus og minkfarmer

Frankrike vil gradvis forby minkfarmer og ville dyr i omreisende sirkus, opplyser landets miljøvernminister.

Barbara Pompili sier også at regjeringen vil forby avl av delfiner og spekkhoggere i fangenskap.

– Det er på tide at vår nedarvede fascinasjon for disse ville dyrene ikke innebærer at de havner i fangenskap, sier hun.

Hun er imidlertid vag når det gjelder når forbudene skal iverksettes, og sier kun at det vil skje i løpet av de neste årene.

Forslaget vil utvilsomt møte motstand i den franske pelsindustrien.

(©NTB)