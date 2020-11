Frankrike vil forby ytterliggående tyrkisk gruppe

Frankrike vil forby en tyrkisk, nasjonalistisk gruppe som kaller seg Grå ulver.

Forbudet kommer etter at et minnesenter for massedrapene på armenere under Det osmanske riket ble tilgriset med slagord i helgen.

Innenriksminister Gérald Darmanin opplyste mandag at forbudet skal behandles av regjeringen onsdag denne uken.

Minnesenteret ligger utenfor Lyon og er laget for å hedre de opptil 1,5 millioner armenerne som ble drept i perioden mellom 1914 og 1923. I helgen ble bygningen påmalt navnet til gruppen Grå ulver og RTE, en forkortelse for navnet til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

