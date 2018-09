Frankrike vil ikke la redningsskipet Aquarius legge til kai

Frankrike er ikke klar til å la redningsskipet Aquarius legge til kai, og vil heller ikke la de 58 menneskene om bord gå i land.

I et intervju tirsdag morgen sier Frankrikes finansminister Bruno Le Maire at det ikke er aktuelt å si ja til redningsskipets anmodning om å få legge til kai i Marseille.

– For øyeblikket er svaret nei, sier han til TV-kanalen BFM, ifølge Reuters.

Han føyer til at skipet i henhold til europeiske regler skal gå til nærmeste havn, noe Marseille ikke er.

Aquarius har vært registrert i Panama, men mandag ble det kjent at landet har trukket registreringen tilbake. Det betyr at skipet ikke lenger får seile men må gå til nærmeste havn, og at det trenger en ny registrering før det igjen kan redde mennesker som forsøker å krysse Middelhavet for å komme seg til Europa.

Leger Uten Grenser, som er med på å drifte skipet, anklager Italias regjering for å ha presset Panama til å trekke registreringen tilbake selv om skipet oppfyller alle krav for å være registrert.

