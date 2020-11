Frankrike vil starte vaksinering i januar

Allerede i januar håper Frankrike å kunne sette i gang et nasjonalt program for covid-19-vaksinering.

Regjeringen håper en vaksine vil være godkjent og klar tidlig på nyåret. Mandag sa Moderna at deres vaksine har vist seg å være 94,5 prosent effektiv i tester på 30.000 personer.

Samtidig er myndighetene bekymret for at millioner ikke vil ta vaksinen. En undersøkelse i september viste at bare 59 prosent er innstilt på å la seg vaksinere. På verdensbasis sier 74 prosent – tre av fire – at de vil ta vaksinen.

– Jeg frykter at ikke mange nok blir vaksinert, sa statsminister Jean Castex i helgen.

