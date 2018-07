Frankrikes finansminister oppfordrer USA til å droppe handelskrigen

IMF-sjef Christine Lagarde (til høyre) advarer mot effektene av økte tollsatser og handelskrig. Her fotografert sammen med den argentinske finansministeren Nicolas Dujovne under en pressekonferanse på et ministermøte i G20-gruppen i Buenos Aires. Foto: Gustavo Garello / AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )