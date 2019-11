Frankrikes forsvarsminister til Mali for å hedre døde soldater

Den franske forsvarsministeren ankom onsdag Mali for å hedre de 13 franske soldatene som omkom i en helikopterulykke under et oppdrag tidligere denne uken.

Forsvarsminister Florence Parly skal ære de døde ved soldatenes kister på den franske militærbasen i Gao, ifølge en talsmann for det franske forsvaret.

Under besøket skal Parly også møte franske styrker i området, samt Malis forsvarsminister. Førstkommende mandag vil Frankrikes president Emmanuel Macron holde en nasjonal seremoni for å hedre soldatene, ifølge en talsperson for franske myndigheter.

Helikopterulykken skjedde mandag kveld i forbindelse med at styrkene var på et oppdrag for å bekjempe opprørere. Da soldatene nærmet seg gruppen, som var på flukt på motorsykler og i en pickup, krasjet de to helikoptrene.

Uroen i Mali begynte med et militærkupp og et påfølgende tuareg-opprør nord i landet i 2012. En franskledet militæroperasjon presset de militante ekstremistene ut av Nord-Mali, men ekstremistene har siden vært aktive i grenseområdet mellom Mali, Niger og Burkina Faso.

