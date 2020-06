Frankrikes økonomi kan krympe 10 prosent

Den økonomiske nedgangen i Frankrike vil i 2020 bli på 10 prosent, spår landets sentralbank.

Først i midten av 2022 ventes den økonomiske aktiviteten å ha tatt seg opp igjen til nivået før koronakrisen.

Bedringen vil trolig begynne i tredje kvartal i år, tror den franske sentralbanken. Oppgangen i 2021 kan bli på hele 7 prosent.

Likevel antas det at arbeidsledigheten i en periode neste år vil ligge over 11,5. Og i inneværende kvartal i år tror banken at den økonomiske nedgangen kan bli på hele 15 prosent.

