Frankrikes president aksepterer innenriksministerens avgang

Frankrikes president Emmanuel Macron avviste først innenriksminister Gérard Collomb oppsigelse. Dagen etter ble den godkjent.

Mandag ville Macron ikke akseptere Collombs ønske om å gå av som innenriksminister, men sent tirsdag kveld ble avskjedssøknaden godkjent.

– Jeg akseptert Gérard Collombs oppsigelse og har bedt statsministeren om å ta hans rolle fram til en etterfølger blir kunngjort, sier Macron i en uttalelse.

71 år gamle Collomb gjentok ønsket om å tre av som minister i et intervju med den franske avisa Le Figaro tirsdag. Han sa tidligere i september at han hadde et ønske om å stille som borgermesterkandidat i Lyon 2020 og at han ønsket å trekke seg som minister neste år. Collomb var borgermester i byen i 16 år før han ble minister i Macrons regjering.

Collomb fikk kritikk fra opposisjonsledere for uttalelsen. De mente han burde konsentrere seg om jobben som innenriksminister, i stedet for å forberede seg til en valgkamp i en annen jobb.

Collomb er den tredje ministeren som går av i løpet av en drøy måned. I slutten av august gikk Frankrikes miljøminister Nicolas Hulot av som følge av manglende framskritt i blant annet klimasaken, og i starten av september trakk Laura Flessel seg som sportsminister på grunn av personlige forhold.

(©NTB)

